Michelle Hunziker è stata paparazzata da Chi durante un momento d’intimità con la sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker sembra aver ormai definitivamente archiviato la separazione da Tomaso Trussardi e, in queste ore, il settimanale Chi (la cui copertina è stata dedicata a Elisabetta Gregoraci) ha pubblicato alcuni scatti bollenti della conduttrice in spiaggia in compagnia del fidanzato, il chirurgo Giovanni Angiolini, che negli scatti è intento ad abbracciarla e a baciarla. Al momento la showgirl non ha rotto il silenzio sulla questione.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: le foto bollenti

Michelle Hunziker sembra aver ritrovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi: oggi al fianco della showgirl vi è Giovanni Angiolini, il chirurgo ed ex concorrente del GF con cui più volte è stata avvistata in Sardegna. La coppia ha preferito non ufficializzare la liasion ed è possibile che Michelle Hunziker stia cercando di proteggere le sue figlie, Sole e Celeste, a seguito della separazione da Trussardi. Le due bambine hanno rispettivamente 8 e 7 anni e oggi fanno la spola tra le case dei due genitori.

Nel frattempo la conduttrice è tornata ad avere un ottimo rapporto anche con l’altro suo ex marito, Eros Ramazzotti, e sulla questione è intervenuta sua figlia, Aurora Ramazzotti.

