Michelle Hunziker e Aurora hanno preso parte all’ultimo video di Eros Ramazzotti. Tomaso Trussardi sembra non aver preso bene la questione.

Da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio, la showgirl è tornata a mostrarsi in compagnia del suo storico ex, Eros Ramazzotti, con cui starebbe vivendo una rinnovata amicizia. Lei e sua figlia Aurora hanno partecipato alle riprese dell’ultimo video del cantante e intanto sui social è spuntato un messaggio di Trussardi che sembra fare proprio riferimento alla questione. “A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo”, ha scritto in una story sui social l’imprenditore in quella che sembra essere un’evidente frecciatina contro i due.

Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ed Eros: la reazione di Tomaso Trussardi

Dopo l’addio tra Michelle e Trussardi, Eros Ramazzotti ha dichiarato pubblicamente di esser stato accanto all’ex moglie nel periodo doloroso che ha segnato la fine del suo secondo matrimonio. Trussardi non aveva gradito le esternazioni del cantante e infatti, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva replicato: “Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

