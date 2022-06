Tina Cipollari ha scritto una frecciatina via social contro Katia Ricciarelli, con cui in passato ha partecipato a Selfie – Le cose cambiano.

Tra Tina Cipollari e Katia Ricciarelli non corre buon sangue e stavolta l’opinionista vamp ha scritto sui social una frecciatina infuocata contro la tenore che, alcuni giorni fa, ha svelato pubblicamente di non aver accettato di partecipare a Tale e Quale Show. “Spero non ci ripensi”, ha chiosato Tina commentando la notizia su Instagram, e ancora: “Meno male che non è interessata”.

Tina Cipollari

Tina Cipollari contro Katia Ricciarelli

Tra Tina Cipollari e Katia Ricciarelli non corre buon sangue da quando le due furono entrambe protagoniste di Selfie – Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura. A anni di distanza dalla sua partecipazione allo show l’opinionista vamp del GF Vip ha scritto un messaggio contro la tenore, che ha fatto sapere che non sarà presente al GF Vip 7 né a Tale e Quale Show.

Al GF Vip 6 anche Katia Ricciarelli si è scagliata contro Tina e aveva affermato: “Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me…a! Tutto è successo in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto: ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG