Attraverso i social Federico Fashion Style ha replicato contro chi lo ha criticato per il suo modo di vestire.

Alcune foto di Federico Fashion Style sui social hanno sollevato le critiche da parte del popolo del web e l’hair stylist ha replicato con un messaggio infuocato condiviso nelle sue stories:

“Ma io dico perché si deve commentare in una maniera tanto cattiva sotto ad una foto? ma perché tanta cattiveria? Perché? È normale che essendo esposto sui social si ricevano commenti da persone a cui si piace e non, ma ci sono persone che scrivono “non mi piace il tuo vestito” e ok, figurati ci mancherebbe però sentirmi dire del tipo ‘circo’, ‘pur di farsi notare ti vesti così’ lo trovo fuori luogo e da frustrati scrivere e commentare con delle cose terribili”, ha tuonato l’hair stylist, e ancora: “Ma fatevi i c**zi vostri!”.

Federico Fashion Style replica alle critiche

In tanti sui social hanno avuto da ridire per il look (firmato Gucci) di Federico Fashion Style, e non hanno mancato di criticarlo via social. L’hair stylist non ha preso bene la questione e infatti ha replicato con un lungo messaggio condiviso nelle sue stories. Il suo sfogo sarà bastato a placare le critiche?

In passato l’hair stylist è stato più volte preso di mira anche per la sua presunta (e mai confermata) omosessualità. Il personaggio tv è legato a Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle.

