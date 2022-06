Aurora Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena sulla rinnovata amicizia tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

A sorpresa Aurora Ramazzotti ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena sulla ritrovata amicizia tra sua madre, Michelle Hunziker, e suo padre, Eros Ramazzotti. Lei e la showgirl svizzera hanno recentemente preso parte al videoclip dell’ultimo singolo di Eros, Ama e a quanto pare avrebbero ricominciato a frequentarsi come amici da circa un anno:

“Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima”, ha dichiarato Aurora, e ancora: “L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti”.

Aurora Ramazzotti: il rapporto tra Michelle ed Eros

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno confessato quanto il loro amore abbia subito un’evoluzione, finendo per renderli amici. I due condividono la figlia Aurora Ramazzotti e per questo, dopo 26 anni dall’inizio della loro storia d’amore, non hanno mai smesso di sentirsi. Oggi entrambi sono reduci da due divorzi, ma sembrano aver trovato una nuova armonia anche grazie alla loro amicizia.

Aurora ovviamente è più felice che mai di questo, mentre sembra che Tomaso Trussardi – l’ex marito di Michelle – non avrebbe preso bene la questione.

