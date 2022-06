Francesca Ferragni ha dato alla luce il suo primo figlio e finalmente sua sorella Chiara Ferragni ha potuto conoscerlo dal vivo.

Nei giorni scorsi Francesca Ferragni e il suo fidanzato, Riccardo Nicoletti, hanno accolto il loro primo figlio. La coppia è più felice che mai per l’arrivo del piccolo Edoardo e, una volta rientrati in casa, hanno potuto finalmente presentarlo ai parenti e in particolare alle sorelle di Francesca, Chiara e Valentina, che hanno postato alcuni teneri scatti che li ritraggono nella cameretta del bebè, più felici che mai. “Benvenuto a casa Edoardo, siamo già così tanto innamorati di te”, ha scritto la famosa influencer nel suo post via social.

Chiara Ferragni: il primo incontro col nipote Edoardo

Chiara Ferragni, sua sorella Valentina e il piccolo Leone si sono recati a casa di Francesca Ferragni, dove hanno potuto vedere da vicino e per la prima volta il piccolo Edoardo, il figlio che la sorella delle due influencer ha avuto insieme a Riccardo Nicoletti. I due sono più felici e innamorati che mai e in tanti si chiedono cosa riserverà loro il futuro.

Dopo aver annunciato pubblicamente l’arrivo del bambino Riccardo Nicoletti ha chiesto la mano alla sua storica fidanzata, e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sul loro grande giorno.

