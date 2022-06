Elodie ha confessato di non aver sostenuto gli esami di maturità e di essersi ritirata dalle scuole superiori a un mese dalla fine.

Elodie non ha voluto fare gli esami di maturità e, a un mese dalla fine del suo percorso scolastico, si è ritirata dalla scuola. Lei stessa ha confessato al Corriere della sera: “Che follia, era maggio, a un mese dall’esame mi ritiro, con giustificazioni stupide, tipo: non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare. In realtà avevo paura del rifiuto, di non essere all’altezza, di esser bocciata. Bisogna lavorare sulla paura del rifiuto. L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo”.

Elodie: il ritiro dalla scuola

Elodie è andata presto a lavorare come ballerina nei locali e oggi è una delle cantanti più in vista d’Italia. Nonostante questo lei stessa ha svelato di aver lasciato le scuole superiori a un mese dalla fine per paura di sostenere gli esami di maturità.

Oggi la cantante – secondo indiscrezioni – avrebbe ripreso a frequentare il suo ex, Marracash. I due hanno precisato di avere un rapporto speciale ma non si sono definiti una coppia. La loro storia è naufragata durante l’estate 2021, dopo 2 anni d’amore.

