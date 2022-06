Elodie si è confessata a cuore aperto in merito al suo rapporto con Marracash, con cui sembra abbia ripreso a frequentarsi.

Elodie e Marracash sono stati avvistati di nuovo insieme ma entrambi hanno precisato che tra loro le cose “sarebbero complicate” e la cantante ha raccontato al Corriere della Sera alcuni retroscena sulla loro storia: “È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato”, ha dichiarato.

Elodie

Elodie: il rapporto con Marracash

Non è chiaro oggi cosa ci sia tra Elodie e Marracash che, pur essendo stati più volte avvistati insieme, non hanno mai confermato il loro presunto ritorno di fiamma. Entrambi hanno però ammesso di avere un rapporto importante e Elodie ha parlato di quanto lui l’abbia cambiata. “Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”, ha dichiarato la cantante. Cosa accadrà tra i due in futuro?

