Andrea Delogu ha confessato perché avrebbe deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, un modello di nome Luigi.

Andrea Delogu frequenta da quasi un anno un modello 23enne di nome Luigi e, dopo l’intervista fatta a Verissimo, ha deciso di confessare a Vanity Fair perché si sarebbe decisa a parlare del fidanzato in tv. “Un settimanale, nello stesso numero, a poche pagine di distanza ha pubblicato un servizio con alcune foto di Benedetta Porcaroli e Scamarcio insieme, con un titolo molto tenero sull’amore. E poi un altro servizio con me e Luigi: ecco Andrea, con un fidanzato molto più giovane, tutto un sottotesto fastidioso. Due coppie con la stessa differenza d’età, ma il trattamento di genere totalmente diverso. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo, così ho cominciato a parlare a tutti di lui, sono andata a Verissimo, ho pensato che era una situazione assurda”, ha ammesso.

Andrea Delogu

Andrea Delogu: il fidanzato e la differenza d’età

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, Andrea Delogu ha ritrovato la felicità con un modello di nome Luigi e finora la differenza d’età tra i due non ha rappresentato alcun ostacolo per la conduttrice, che sembra aver trovato finalmente la serenità. A Vanity Fair lei stessa ha confessato che quando ha conosciuto Luigi attraverso i social,, avrebbe creduto che lui fosse “un fake”: “Era troppo giovane per avere così tante cose in comune con me. Ero certa che fosse un fake, un profilo finto. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake”, ha confessato la conduttrice che, al momento, si gode la sua nuova storia d’amore.

