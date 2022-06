Sui social è circolato un video di un concerto di LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, dove la sua ex fidanzata è ripresa in lacrime.

L’ex fidanzata di LDA, Emanuela Pennino, è stata immortalata in un video sui social dove la si vede piangere durante un concerto dell’ex volto di Amici. Il video è circolata sui social e in molti hanno insinuato che la ragazza non avesse “dimenticato” il suo amore per il figlio di Gigi D’Alessio. Dopo che il video è diventato sempre più virale sui social lei stessa ha rotto il silenzio e nelle sue stories ha affermato: “Ma non piangevo per lui. Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”.

LDA: l’ex fidanzata in lacrime

Emanuela Pennino, ex fidanzata di LDA, ha svelato perché si sarebbe commossa durante una delle esibizione del suo ex fidanzato con cui, a quanto pare, ha mantenuto buoni rapporti. La ragazza ha espresso il suo orgoglio per Luca D’Alessio, che ha visto perseguire i propri sogni con costanza e coraggio, senza chiedere nulla a nessuno.

Di recente il cantante ha confessato anche quanto abbia fatto di tutto per non farsi accostare al suo più famoso padre, Gigi D’Alessio, che ha confermato di non avergli mai offerto il suo aiuto per cercare di sfondare nel mondo della musica.

