Dopo gli ultimi avvistamenti in compagnia di Elodie, Marracash ha rotto il silenzio sulla sua relazione con la cantante.

Dopo l’addio annunciato pubblicamente, Elodie e Marracash – che hanno mantenuto buoni rapporti – sono stati di nuovo avvistati insieme. Il rapper, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato come starebbero le cose tra lui e la cantante: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”, ha dichiarato.

Marracash

Elodie e Marracash: il rapporto

Negli ultimi mesi Elodie è stata avvistata in atteggiamenti intimi con il manager di Armani Davide Rossi e, a seguire, Marracash è stato avvistato mentre usciva dalla casa della cantante. Al momento i due non hanno voluto parlare pubblicamente della natura del loro rapporto e hanno sempre affermato di non volersi far definire dalle comuni etichette.

Dopo l’addio entrambi avevano manifestato il loro affetto e la loro stima reciproca e Elodie aveva affermato di considerare Marracash parte della sua famiglia. Nonostante questo la cantante aveva ammesso di non riuscire a pensare all’idea di avere dei figli con il rapper: “Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”, aveva dichiarato a Grazia. Come andranno a finire le cose tra i due?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG