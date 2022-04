Elodie e Marracash sono tornati insieme? Il rapper è stato avvistato mentre entrava nella casa della cantante.

Il settimanale Chi ha fatto sapere di aver avvistato Marracash mentre entrava e usciva dalla casa di Elodie. I due si sono separati durante l’estate 2021 ma, secondo indiscrezioni, tra loro sarebbe in atto un ritorno di fiamma.

Elodie

Elodie e Marracash: il ritorno di fiamma

Il settimanale di Alfonso Signorini avrebbe avvistato Marracash mente entrava e usciva dalla casa di Elodie, e l’indiscrezione si è sommata alle voci delle ultime settimane in merito al presunto ritorno di fiamma tra i due artisti. Al momento sulla questione non vi sono conferme e i due – che si erano separati durante l’estate 2021 – non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Negli ultimi mesi Elodie è stata più volte avvistata in compagnia del manager di Armani Davide Rossi, con cui avrebbe avuto una liaison dopo il suo addio a Marracash. La cantante ha preferito non uscire allo scoperto pubblicamente con il manager e in tanti si chiedono se la storia tra i due sia ancora in atto o se si sia interrotta a causa del presunto ritorno di fiamma tra la cantante e Marracash (il cui amore era sbocciato nel 2019 sul set di Margarita)

