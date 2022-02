Elodie è stata paparazzata di nuovo da Chi mentre baciava Davide Rossi ma, dopo la rottura da Marracash, la cantante aveva espresso il desiderio di stare sola.

Dopo una cena a Milano insieme ad alcuni amici comuni, Elodie e il modello e manager di Armani Davide Rossi sono stati avvistati di nuovo insieme. La liaison tra i due proseguirebbe da novembre ma la cantante ha preferito non confermarla ufficialmente. In una delle sue ultime interviste Elodie ha espresso il desiderio di restare single dopo l’addio a Marracash: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola”, ha dichiarato la cantante a Grazia, e ancora: “E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia”.

Elodie

Elodie e Davide Rossi

A quanto pare starebbe proseguendo la liaison tra Elodie e il modello e manager Davide Rossi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha pizzicato i due mentre si scambiavano un tenero bacio di ritorno da una cena con amici comuni, e in tanti si chiedono se Elodie presenterà mai ufficialmente ai fan la sua nuova fiamma. Lei e Marracash sembra si siano lasciati pacificamente, e infatti la cantante è ritratta insieme a lui sulla copertina del suo ultimo album, Noi, loro e gli altri. Di recente Elodie ha anche svelato i motivi che avrebbero spinto lei e Marracash a dirsi addio.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG