Emma Marrone ha accusato Davide Maggio di bodyshaming nei suoi confronti e il giornalista ha replicato con uno sfogo al vetriolo.

In una diretta via social Davide Maggio ha affermato che Emma Marrone abbia “gambe troppo importanti per le calze a rete”. Con un duro sfogo via social la cantante ha replicato contro il giornalista che, a seguire, è stato travolto da una vera e propria ondata di insulti da parte dei fan di Emma. A seguire Davide Maggio ha nuovamente replicato:

“Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan, la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati”, ha scritto in un post via social e, a seguire, ha anche attribuito lo sfogo della cantante alla sua presunta necessità di dare maggior visibilità al suo brano per Sanremo: “Eh, bisogna salire dal fondo della classifica. Qualche polemica aiuta sempre”, ha scritto Maggio in un’altra stoccata via social.

Emma Marrone

Emma Marrone: la replica di Davide Maggio

Volano scintille tra Emma Marrone e Davide Maggio che, nelle scorse ore, aveva criticato la cantante per le sue gambe e per il look sfoggiato a Sanremo 2022. Emma Marrone non gliele ha certo mandate a dire e ha replicato con un duro sfogo via social:

“Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. Sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti. Questo mi fa rendere conto che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo, di donne e di rispetto delle donne”, aveva tuonato la cantante.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG