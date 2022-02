Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente Vanessa Incontrada avrebbe deciso di separarsi dal marito, Rossano Laurini.

Matrimonio agli sgoccioli per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini? Stando a quanto riporta TgCom24 la crisi tra i due risalirebbe addirittura al primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, ma la showgirl avrebbe deciso di tenere nascosta la notizia per preservare la privacy sua e quella della sua famiglia. Al momento la notizia non ha ricevuto conferme e in tanti tra i fan sono alla ricerca di indizi.

Vanessa Incontrada: matrimonio al capolinea

Vanessa Incontrada e suo marito, Rossano Laurini, avrebbero deciso di dirsi addio ma al momento la notizia non ha ricevuto conferme. L’inizio della loro storia d’amore sollevò non poco clamore visto che Rossano Laurini era legato all’epoca alla sorella dell’allora fidanzato dell’attrice, Andrea Palmieri. “L’amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte”, dichiarò la Incontrada a Piùdonna. Dall’amore tra i due è nato un figlio, Isal, e in una delle sue ultime interviste Vanessa Incontrada aveva confessato che le sarebbe piaciuto allargare ulteriormente la famiglia: “Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, sennò va bene così”, aveva detto a Domenica In.

