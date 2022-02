Nicola Savino ha confessato per la prima volta alcuni eventi che hanno segnato la sua vita: dall’ansia al rapporto col padre depresso.

Nicola Savino ha raccontato al Corriere della Sera alcuni aspetti bui del suo passato e della sua vita di tutti i giorni: il conduttore ha affermato di soffrire d’ansia e di problemi del sonno, motivi che non renderebbe facile – a suo dire – vivere insieme a lui. Il celebre conduttore tv ha anche svelato che la sua infanzia è stata segnata dalla malattia del padre, che ha lottato contro la depressione. “Si è ammalato proprio quando sono nato io, ma poi è peggiorata. Non è semplice per un figlio crescere con un genitore gravemente depresso. Eppure posso dire con certezza che nonostante la malattia non ha mai fatto mancare a me e alle mie sorelle l’amore”, ha confessato.

Nicola Savino: il padre

Nicola Savino ha convissuto per anni con un padre praticamente assente a causa dei suoi problemi di depressione. Il conduttore tv ha dichiarato che la malattia del padre avrebbe lasciato strascichi pesanti in lui che, per questo, si sarebbe sottoposto a un periodo di analisi: “Crescendo, mi è capitato poi di vedere mio papà in stato confusionale… momenti rari, per fortuna, ma sono successi. Cerco di non pensarci sempre perché mi do fastidio da solo e l’analisi prova a lenire il problema, ma quando ti manca qualcosa di così importante da piccolo, superarlo non è semplice“, ha dichiarato. Oggi il conduttore ha trovato un po’ di serenità accanto alla moglie, Michela Suma, madre di sua figlia Matilda.

