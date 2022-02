Dal 2008 Anna Valle è felicemente sposata con Ulisse Lendaro e lei stessa ha svelato i segreti della loro felice unione.

Anna Valle è sposata con l’avvocato e produttore Ulisse Lendaro, con cui ha avuto i due figli Ginevra e Leonardo. La loro unione è una delle più longeve dello show business e l’attrice ha svelato per la prima volta quale sarebbe il loro segreto per un matrimonio felice. “La nostra fortuna è che ci sono dei periodi in cui noi stiamo sempre insieme e altri dove stiamo parecchio divisi, lontani. Un’altalena. Dico per fortuna perché ciò è una mano santa per il nostro rapporto di coppia: lo stare lontano e ritrovarsi continuamente non è male”, ha dichiarato al magazine Intimità.

Anna Valle: il segreto del suo matrimonio

Anna Valle ha confessato che il segreto per la sua unione perfetta col marito Ulisse sarebbe il lavoro: i numerosi impegni che conducono spesso i due lontano da casa, non avrebbero fatto appassire la passione né tantomeno la voglia di vedersi.

L’attrice ha sposato l’avvocato vicentino nel 2008 e insieme a lui ha avuto i suoi due figli, Ginevra e Leonardo. Nonostante siano una delle coppie più famose dello show business italiano, Anna Valle e Ulisse Lendaro hanno sempre cercato di proteggere la loro privacy e la loro vita insieme.

