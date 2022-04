La celebre campionessa Federica Pellegrini ha metto a tacere le voci riguardanti la sua presunta gravidanza.

Federica Pellegrini sposerà il prossimo agosto Matteo Giunta, e intanto sui social si è sparsa la voce che la nuotatrice aspetti già un bebè (per via di alcune foto dove la si vede con un pancino sospetto). La questione è stata smentita dalla stessa campionessa, che a Verissimo ha messo a tacere le ipotesi sulla sua presunta gravidanza affermando di essere a dieta: “Ho iniziato oggi la dieta perché in questi giorni mi sono lasciata un po’ andare”, ha ammesso.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini smentisce le voci sulla gravidanza

Molto presto Federica Pellegrini indosserà l’abito bianco, e sono sempre di più i suoi fan che non vedono l’ora di sapere se lei e Matteo Giunta diventeranno presto genitori. La campionessa non ha fatto segreto di desiderare un bebè e a Verissimo ha dichiarato: “Fino all’Olimpiade era impossibile pensare a una cosa del genere ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”, e ancora: “Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono uscirà”.

In tanti si chiedono se alle sue nozze Federica Pellegrini e Matteo Giunta inviteranno anche Filippo Magnini (che, oltre ad essere l’ex della campionessa, è il cugino dell’allenatore). Lui e Federica Pellegrini non si sono separati nel migliore dei modi e oggi Magnini è sposato con Giorgia Palmas (madre della sua prima figlia, Mia).

