Antonino Spinalbese avrebbe una nuova fidanzata e starebbe dando vita a un nuovo progetto lavorativo dopo il suo addio a Belen Rodriguez.

Trascorsi alcuni mesi dal suo chiacchierato addio a Belen Rodriguez (madre di sua figlia Luna Marì) Antonino Spinalbese avrebbe ripreso in mano le redini della sua vita. Secondo Chi l’hair stylist avrebbe creato un suo marchio di moda e starebbe ragionando su una nuova offerta in tv. Inoltre si sarebbe fidanzato con una ragazza “dalla bellezza esotica, proprio come Belen”, si legge sul settimanale. Antonino per il momento non ha confermato l’indiscrezione e avrebbe solamente affermato: “I soldi non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana”.

Antonino Spinalbese: la vita dopo Belen

Antonino Spinalbese ha acquisito enorme popolarità a causa della sua storia con Belen Rodriguez, che il 12 luglio 2021 lo ha reso padre della sua prima figlia, Luna Marì, oggi unico punto fermo nella vita dell’ex hair stylist. Secondo Chi ci sarebbe un nuovo amore al fianco di Antonino, ma sulla questione lui non ha fornito conferme.

Da tempo l’hair stylist si è buttato a capofitto nel mondo della moda e tra i suoi nuovi progetti lavorativi sembra che ci siano un marchio d’abbigliamento e un possibile progetto in tv. Sarà vero? In tanti sono curiosi di sapere cosa gli riserverà il futuro.

