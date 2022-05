Martina Colombari ha fatto una confessione inedita e ha svelato di aver portato i cadaveri nelle fosse comuni a Haiti.

Al Corriere della Sera Martina Colombari si è raccontata senza filtri, svelando particolari inediti e retroscena inaspettati in merito all’amore, alla sua carriera e al suo rapporto con il successo. L’ex Miss ha confessato anche che, in veste di volontaria per un’associazione umanitaria, avrebbe portato dei cadaveri nelle fosse comuni: “Durante una cena di beneficenza, dopo che eravamo stati alla Scala, mi sono chiesta se aiutare le persone fosse stare seduti a teatro o in un bel ristorante. Così ho deciso di diventare volontaria: ma non giudico chi non lo fa, non tutti sono in grado di guardare in faccia il dolore. (…) La gente si aspetta che io abbia una vita stravagante, non è così. La cosa più strana che ho fatto è stato portare i cadaveri nelle fosse comuni di Haiti”, ha ammesso.

Martina Colombari: la confessione sui cadaveri a Haiti

Martina Colombari è sempre stata una Miss sui generis, e lo ha dimostrato ancora una volta con una sua confessione inaspettata al Corriere della Sera. L’ex Miss ha parlato anche del suo rapporto con Billy Costacurta e del successo ottenuto grazie al famoso concorso di bellezza, a cui i suoi genitori avrebbero preferito che non prendesse parte. “Un treno dal quale la mia famiglia voleva farmi scendere. Mia madre faceva di tutto perchè non mi montassi la testa. ‘Mamma, mi dicono che forse vinco Miss Italia’. E lei: ‘Sono stupidaggini’. Mio papà insisteva perché cedessi lo scettro alla seconda classificata: dovevo tornare a scuola, a Riccione”, ha confessato.

Oggi la sua carriera le ha permesso di diventare una delle donne più famose d’Italia e anche dal punto di vista sentimentale tutto sembra scorrere per il meglio per la Colombari, che ha trovato la vera felicità accanto a Billy Costacurta e a suo figlio Achille.

