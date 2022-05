Miriana Trevisan ha confessato di aver subito minacce da parte di uno sconosciuto mentre si trovava in un parco a Roma.

Miriana Trevisan si trovava in un parco della Capitale con l’amico Alessandro Duchetti quando un uomo si sarebbe avvicinato ai due e avrebbe iniziato a minacciarli brandendo delle bottiglie.

“Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere”, ha dichiarato la showgirl nelle sue stories via social.

Miriana Trevisan

Miriana Trevisan aggredita in un parco

Momenti di terrore per Miriana Trevisan, che sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto mentre si trovava in un parco di Roma insieme all’amico Alessandro Duchetti. L’uomo – che avrebbe tentato di lanciare contro i due un bidone contenente alcune bottiglie – li avrebbe seguiti in bicicletta. La showgirl e l’amico avrebbero chiesto dunque l’aiuto di un passante, che li avrebbe accompagnati alla loro auto.

“Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C’erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Vorrei però riprenderlo”, ha dichiarato la showgirl, visibilmente spaventata, attraverso le sue stories via social. Al momento non è dato sapere quale sarà l’epilogo della vicenda, ma intanto Miriana Trevisan ha assicurato che lei e Alessandro Duchetti denunceranno l’accaduto alle forze dell’ordine.

