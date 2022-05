Davide Di Porto, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato paparazzato mentre rovistava nella spazzatura.

Davide Di Porto ha confessato a Nuovo TV di stare vivendo dei gravi problemi finanziari a causa della mancanza d’ingaggi lavorativi e dell’emergenza Coronavirus. Di Porto avrebbe iniziato a rovistare nei cassonetti per trovare oggetti da poter rivendere nei mercatini dell’usato, e a tal proposito lui stesso ha ammesso: “Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure”.

Davide Di Porto rovista nella spazzatura

Davide Di Porto è stato uno dei volti più celebri dell’Isola dei Famosi ma oggi – stando a quanto da lui stesso confessato – è caduto in disgrazia. A causa della mancanza di nuovi ingaggi lavorativi, Di Porto si sarebbe ritrovato a rovistare persino nella spazzatura al fine di racimolare qualche soldo e aiutare la madre malata. Nella sua intervista a Nuovo TV l’ex naufrago ha lanciato un appello al mondo televisivo nella speranza che qualcuno gli offra un posto in reality show: “Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me”, ha dichiarato.

L’ex volto dell’isola dei Famosi riuscirà a trovare un posto in tv? In tanti tra gli utenti sui social l’hanno attaccato affermando che potrebbe accettare qualsiasi tipo di lavoro, e che probabilmente la sua sarebbe solo una richiesta fatta per ottenere visibilità. Lui replicherà alle critiche di questo tipo?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG