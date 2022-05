A Nuovo Tv la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine, ha confessato di sognare le nozze dei suoi genitori.

Nonostante Al Bano e Loredana Lecciso abbiano sempre dichiarato di non volersi sposare, la figlia Jasmine sembra essere di tutt’altro avviso: a Nuovo Tv la stessa figlia dei due vip ha confessato di sognare i fiori d’arancio dei suoi genitori. “Il “Sì” sarebbe la conferma della loro unione, una vera gioia per la nostra famiglia”, ha dichiarato Jasmine, che ha anche affermato di non avere praticamente alcun rapporto con Romina Power, ex moglie di Al Bano e madre dei suoi tre fratelli maggiori. “Con Romina non ho alcun legame, l’ho sempre vista poco”, ha dichiarato la ragazza.

Albano Carrisi

Jasmine Carrisi: le nozze di Al Bano e Loredana Lecciso

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno sempre affermato di non considerare le nozze un passo fondamentale per la loro unione e in tanti, tra i loro fan, hanno ormai perso le speranze di vederli un giorno come marito e moglie. A quanto pare la figlia dei due, Jasmine Carrisi, non sarebbe tra questi: la giovane artista ha infatti affermato di sperare ancora nelle nozze da sogno per Al Bano e la showgirl. I due commenteranno la questione?

Di recente Al Bano ha spento 79 candeline e ha ricevuto uno speciale messaggio d’auguri proprio dalla sua compagna, Loredana Lecciso. A seguire anche l’ex moglie del cantante gli ha rivolto i suoi auguri attraverso i social, segno che tra i due è ancora in atto un rapporto di reciproco affetto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG