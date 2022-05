Un incendio scoppiato sul set della nuova fiction con Ambra Angiolini avrebbe mandato su tutte le furie gli abitanti di Stromboli.

Ambra Angiolini si trova a Stromboli per una nuova fiction sulla Protezione Civile, ma stando a indiscrezioni il set sarebbe stato teatro di un terribile incidente. Stando a quanto riporta La Repubblica, un incendio appiccato per esigenze di copione (e che avrebbe dovuto essere spento in pochi minuti) si sarebbe propagato fino a coprire 5 ettari di terreno, e ovviamente decimando piante e animali del posto.

La vicenda avrebbe mandato su tutte le furie gli abitanti del luogo e il sindaco di Stromboli ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha detto: “Non so come e perché sia scoppiato l’incendio ma posso solamente dire che le dovute procedure sono state avviate immediatamente. […] Attendiamo anche noi di capire e sicuramente non staremo a guardare”.

Ambra Angiolini: incendio a Stromboli

A Stromboli si stanno svolgendo le riprese per la nuova fiction che vedrà protagonista Ambra Angiolini ma, stando alle prime indiscrezioni, il set sarebbe diventato teatro di un vero e proprio disastro ambientale, che avrebbe mandato su tutte le furie gli abitanti del luogo. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e gli abitanti di Stromboli sono impazienti di saperne di più.

La fiction con protagonista Ambra Angiolini (che nel frattempo è stata confermata anche come giudice a X Factor) è ispirata al lavoro della Protezione Civile, e per questo si sarebbe reso necessario ricreare un incendio, anche se nessuno avrebbe potuto immaginare le terribili conseguenze.

