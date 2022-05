Ilary Blasi ha ricevuto un altro tapiro da Striscia la Notizia e ha risposto ad alcune domande in merito alla presunta crisi con Totti.

Tutto sembra scorrere liscio come l’olio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e la conduttrice ha tranquillizzato i suoi fan rispondendo ad alcune domande di Valerio Staffelli, che le ha consegnato un tapiro d’oro per le sue gaffe all’Isola dei Famosi. “Era solo chiacchiericcio, è tutto a posto”, ha precisato la conduttrice in merito alla sua unione con l’ex calciatore.

Ilary Blasi: il tapiro d’oro e la crisi con Totti

Ilary Blasi ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro di Striscia la Notizia per le sue gaffe e i suoi scivoloni all’Isola dei Famosi. La conduttrice ha anche confessato che, alcuni di questi, le sarebbero costati il rimprovero da parte degli autori dello show, ma ha anche ammesso di non riuscire ad evitarli.

Per quanto riguarda la vita privata tutto sembra procedere per il meglio per la conduttrice, che ancora una volta ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta crisi con Francesco Totti. L’indiscrezione si era diffusa alcuni mesi fa, quando il calciatore era stato avvistato (in ben due occasioni) mentre era allo stadio, a poca distanza da Noemi Bocchi (sua presunta amante). Lui e Ilary hanno sempre smentito categoricamente le indiscrezioni in merito alla quesitone.

