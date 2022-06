Chiara Ferragni ha postato uno scatto bollente sui social e, come sempre, non sono mancate le critiche degli haters.

Chiara Ferragni ha postato uno scatto in cui il suo lato B è in bella mostra e sui social ha finito per scatenare una bufera. In tanti infatti l’hanno accusata di essere “volgare”, ma l’influencer ha lasciato intendere di essere immune alle critiche scrivendo nella didascalia all’immagine: “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters”. Il look sfoggiato dall’influencer è stato realizzato per Swarovski dallo stilista emergente Ludovic de Saint Serni.

Chiara Ferragni: il completo Swarovski

Chiara Ferragni ha sfoggiato sui social un completo firmato Swaroski che lasciava ben poco spazio all’immaginazione e, soprattutto, in uno dei suoi scatti sui social l’influencer – che in queste ore ha ricevuto una frecciatina da Oliviero Toscani – ha messo in risalto il suo lato B e le sue curve da capogiro. L’influencer non è comunque riuscita ad evitare le critiche, in tanti hanno bollato il suo outfit come “orribile” e “troppo volgare”. La moglie di Fedez sembra non dare troppo importanza a questo genere di commenti e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere come saranno i suoi prossimi scatti osé.

