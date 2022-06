Antonella Clerici è risultata positiva al Covid e lei stessa lo ha svelato ai fan tramite stories via social.

Anche Antonella Clerici è suo malgrado risultata positiva al Covid. “Covid time… prima o poi tocca a tutti”, ha scritto la conduttrice che, a seguire, si è mostrata mentre era nel letto con i suoi cani e mentre si sottoponeva a un aerosol.

Antonella Clerici

Antonella Clerici ha il Covid

Antonella Clerici si è aggiunta alla lista di personaggi tv che sono risultati positivi al Covid nelle ultime ore. La conduttrice non ha svelato quali siano le sue condizioni, ma si è mostrata via social mentre si sottoponeva ad un aerosol. In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più sul suo stato di salute e ovviamente molti le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto a causa della malattia.

La conduttrice dovrà rinunciare agli impegni per lei in programma nei prossimi giorni e ovviamente dovrà restare in isolamento fino a quando non tornerà a essere negativa. Come lei negli ultimi giorni sono risultate positive anche Lilli Gruber e Giulia De Lellis (l’influencer è tornata ad essere positiva per la seconda volta e con sintomi piuttosto gravi).

