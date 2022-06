Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti Fiordaliso sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Secondo i rumor riportati da Oggi, la produzione del GF Vip avrebbe confermato Fiordaliso come prima concorrente del Grande Fratello Vip 7, al via da settembre. Secondo le indiscrezioni in circolazione oltre a lei anche Guendalina Canessa potrebbe entrare a far parte del reality show e inoltre in tanti si chiedono chi assumerà le redini di opinionista all’interno del programma tv.

Alfonso Signorini

Una cantante confermata al GF Vip 7

Nelle ultime ore si è sparsa la voce – sulle pagine di Oggi – che Fiordaliso sia la prima concorrente confermata del Grande Fratello Vip 7 (al via da settembre 2022).

La questione non ha ancora ricevuto conferma ma in tanti tra i fan della cantante sono impazienti di saperne di più. Nei giorni scorsi erano state smentite le presunte partecipazioni di Katia Ricciarelli, Morgan e Asia Argento come opinionisti del reality show e in tanti si chiedono se – come vociferato da qualcuno – Amanda Lear e Cristiano Malgioglio avranno dei ruoli all’interno del programma. Sulla questione per ora non è dato sapere di più e ai fan della Casa più spiata d’Italia non resta che attendere ulteriori novità.

