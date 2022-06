Dopo aver annunciato al mondo l’arrivo del suo quarto bebè, Alice Campello ha raccontato alcuni retroscena della gravidanza ai suoi fan.

Alice Campello e Alvaro Morata hanno da poco annunciato che avranno il loro quarto figlio e a seguire la modella ha risposto ad alcune domande dei fan dei social, svelando anzitutto che non saprebbe ancora se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. “Non sappiamo ancora il s*sso, non vedo l’ora di scoprirlo. Alvaro dice che sicuramente sarà un altro maschio, ma c’è Eleonora Brunacci Di Vaio che mi da qualche speranza”, ha scritto ironica nelle sue stories sui social, e ancora: “Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico (…) Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio. Anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso”.

Alice Campello

Alice Campello: la quarta gravidanza

Alice Campello e Alvaro Morata sono più emozionati che mai perché molto presto accoglieranno il loro quarto bambino e, secondo indiscrezioni, potrebbe trattarsi una femmina. La coppia per il momento ha preferito non commentare la notizia, ma in passato Alice Campello non aveva fatto segreto che le sarebbe piaciuto avere una bambina.

Oggi lei e Morata sono più felici che mai e la modella ha raccontato attraverso i social alcuni retroscena riguardanti la gravidanza, senza nascondere che non avrebbe paura di dover affrontare ancora una volta i cambiamenti fisici dovuti ad essa. “Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli. È la vita”, ha detto la modella, mamma di tre figli maschi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG