Alice Campello e Alvaro Morata hanno confessato di essere in attesa del loro quarto figlio e, secondo indiscrezioni, sarebbe una femmina.

Dopo i gemelli Edoardo e Alessandro e dopo l’arrivo del piccolo Leonardo, Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero in attesa di una figlia femmina. I due hanno confermato i rumor in merito alla gravidanza della modella con un tenero post via social, dove si vedono Morata e i suoi bambini baciare il pancino della Campello.

Alice Campello e Alvaro Morata: in arrivo il quarto figlio

Alice Campello e Alvaro Morata saranno presto genitori del loro quarto bambino: la coppia ha confermato la notizia con un tenero post via social, ma al momento i due non hanno svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. Dopo la nascita del piccolo Leonardo, la modella non aveva fatto segreto di desiderare fortemente una figlia femmina e di voler allargare ulteriormente la famiglia:

“Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”, aveva svelato lei ai microfoni di AS. Questa volta riuscirà a esaudire il sogno di avere una bambina?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG