Jovanotti ha confessato al Corriere della Sera i motivi che lo hanno spinto a non mangiare più carne diversi anni fa.

Jovanotti ha confessato che ormai da diversi anni non toccherebbe carne e ha rivelato di aver smesso di mangiarla per motivi “sentimentali”, ossia legati agli animali e all’ambiente. “Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono con noi. Ma non sono un militante, sono un viandante che cerca nella propria vita di cambiare le proprie idee in base alle esperienze che fa”, ha confessato al Corriere della Sera.

Jovanotti

Jovanotti non mangia carne: i motivi

Come altre celebrità anche Jovanotti ha ammesso di aver rinunciato alla carne e di averlo fatto soprattutto per motivi ambientali. Il cantante e sua moglie approfitterebbero dell’orto di famiglia per mangiare prodotti di stagione, e da sempre il biologico sarebbe una loro priorità. “Ho sempre mangiato bene e sostanzioso. Mia mamma Viola era una cuoca strepitosa. Poi quando ho conosciuto la Francesca (sua moglie, ndr), che è più radicale, è entrata in casa mia la cultura del biologico. I suoi hanno un orto molto grande qui a Cortona, si mangiano solo prodotti di stagione”, ha ammesso.

Lui e Francesca Valiani sono sposati dal 2008 e insieme hanno avuto una figlia, Teresa, che nel 2020 ha sconfitto il tumore di Hodgkin.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG