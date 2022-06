Levante ha dedicato un toccante post via social a suo padre, scomparso per un tumore quando lei aveva solamente 9 anni.

Levante ha perso suo padre quando era appena un bambina e lei stessa, attraverso i social, ha confessato quanto quel lutto l’abbia segnata profondamente.

“Ci ho messo molto tempo a togliermi di dosso quel senso di vergogna per aver perso papà. Non ho mai chiesto alla mia terapeuta perché provassi vergogna… ma sono tantissimi anni che ormai ne parlo ad alta voce, spesso, anche mettendo gli altri in difficoltà. Dirlo, forse, è servito a convincermi dell’assenza e ad accettarla. La Doc dice che piango come fosse successo ieri, in realtà succede solo se tolgo la maschera… altrimenti sono ventisei anni e quindi una vita fa. È un dolore adulto, ha la patente, si è diplomato,è laureto. Eppure è tutto estremamente nitido davanti ai miei occhi”, ha scritto la cantante nel suo post via social.

Levante: la morte del padre

Levante ha imparato a convivere con il dolore per la scomparsa di suo padre e, attraverso i social, ha confessato di aver provato vergogna e di piangere per suo padre come se esso fosse accaduto oggi e non 26 anni fa.

Oggi Levante è mamma di una bambina, la piccola Alma Futura, e la maternità l’ha portata a riflettere sul rapporto con i suoi genitori e anche su quello tra lei e la bambina, da cui sarebbe inseparabile.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG