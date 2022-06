Levante si trova a Los Angeles per impegni di lavoro e per lei si tratta del primo viaggio lontano dalla figlia, Alma Futura.

Il 13 febbraio Levante è diventata mamma della piccola Alma Futura e finora la cantante non era mai stata lontana dalla bambina. Lei stessa ha confessato in un post via social di trovarsi a Los Angeles e di provare grande nostalgia per lei, che avrebbe visto solamente in videochiamata: “Le mie videochiamate con l’Italia sono dolorose perché vedere Alma dall’altra parte dello schermo e non poterla abbracciare mi secca il cuore”, ha scritto in un post via social.

Levante: la nostalgia della figlia

Levante è attaccatissima alla sua bambina, Alma Futura, e per la prima volta si trova a trascorrere alcuni giorni lontana da lei a causa di impegni di lavoro che l’hanno condotta a Los Angeles. La bambina sarebbe rimasta a casa con il padre, Pietro Palumbo, che non appena può fa in modo di farle vedere quantomeno in videochiamata. Levante ha però confessato quanto questo la faccia soffrire.

“È una grande fortuna poter portare Alma a lavoro con me. È impegnativo ma di certo un privilegio. Grazie a tutte le persone che in studio di registrazione o sul set ci supportano e ci coccolano”, aveva confessato in un’occasione la cantante attraverso i social, e ancora: “Alma ed io siamo inseparabili, per questioni biologiche e non. Per qualsiasi appuntamento con me riservate un buco per il passeggino”.

