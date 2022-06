Katia Ricciarelli ha aperto un account su Instagram e ha fatto un inaspettato gesto nei confronti di Jessica e Lulù Selassié.

Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip 6 Katia Ricciarelli ha aperto un suo canale Instagram per restare maggiormente a contatto con i suoi fan e, a sorpresa, ha iniziato a seguire Lulù e Jessica Selassié, le due principesse etiopi contro cui più volte si era scagliata all’interno della Casa del reality show. Le due ricambieranno il gesto fatto dalla tenore nei loro confronti? Al momento pare che le principesse non la seguano.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli: il gesto per le sorelle Selassié

Pace fatta tra Katia Ricciarelli, Jessica e Lulù Selassié? In tanti sono rimasti stupiti nel vedere che l’ex moglie di Pippo Baudo avesse iniziato a seguire le principesse etiopi sui social e si chiedono se tra loro sia in atto un riavvicinamento. Durante la partecipazione al reality show di Signorini vi sono stati numerosi scontri tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié e la tenore – accusata di aver fatto affermazioni razziste e omofobe – non aveva accettato di scusarsi con le tre principessine. La vicenda avrà avuto altri sviluppi all’oscuro del pubblico? In tanti sono curiosi di saperne di più.

