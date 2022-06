Il settimanale Oggi ha intercettato alcune delle spasimanti del chirurgo Giovanni Angiolini, che avrebbe fatto capitolare Michelle Hunziker.

Dopo l’addio a Trussardi Michelle Hunziker avrebbe trovato consolazione tra le braccia del fascinoso dottor G, Giovanni Angiolini, il chirurgo ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello con cui è stata avvistata ad Alghero. Una donna del posto intercettata da Oggi avrebbe confessato: “Quando la vedo parcheggiata (l’auto di Angiolini, ndr.) butto sempre un occhio; chissà mai che non lo incontro in coppia”, ha raccontato, e ancora: “Sa, ai tempi dell’università incontravo Giovanni ai Vitelloni, una discoteca di Sassari, e già allora le ragazze facevano la fila per avere un po’ della sua attenzione. Certo, ora che c’è Michelle dovremmo tutte ritirarci per manifesta inferiorità”.

Giovanni Angiolini: le spasimanti

Con i suoi grandi occhi blu e il suo fisico scolpito, Giovanni Angiolini ha fatto capitolare più di una donna nel corso della sua breve carriera televisiva, e in tanti non sono rimasti stupiti quando l’hanno visto fianco a fianco della bellissima Michelle Hunziker, reduce dal suo secondo divorzio (da Tomaso Trussardi).

I due non hanno ancora ufficializzato la liaison, ma più volte sono stati avvistati in atteggiamenti intimi in Sardegna, dove hanno trascorso anche una vacanza in barca insieme. La showgirl si deciderà a confermare la relazione prima o poi? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG