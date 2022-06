Francesco Oppini ha preferito glissare ad alcune domande in merito alla sua presunta rottura da Cristina Tomasini.

Cosa succede tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini? Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta rottura tra i due ma, durante un’intervista a Radio Radio, il figlio di Alba Parietti ha preferito tenersi sul vago in merito alla questione:

“Non è cambiato nulla nella mia vita. Le cose, ci sono dei momenti in cui vanno bene e dei momenti in cui vanno meno bene. Ognuno ha i suoi alti e bassi su tutto, come nella vita privata, così nel lavoro e tutto il resto. Diciamo che non sono qui per raccontare la mia vita privata”, ha affermato.

Francesco Oppini: la rottura da Cristina Tomasini

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati? Al momento la questione non è chiara e mentre lei ha risposto ad alcune domande dei fan lasciando intendere che tra loro la storia d’amore fosse finita, Oppini è stato molto più vago. A Giada Di Miceli di Radio Radio, che gli ha chiesto come mai non postasse da tempo delle foto in compagnia della fidanzata, l’ex gieffino ha detto:

“Uno pubblica quello che vuole, che gli fa piacere pubblicare. Non è obbligato per forza a raccontare tutto. Se sono sulla piazza? Mi stai facendo una domanda alla quale non ti posso rispondere”. Lui e Cristina chiariranno come stiano davvero le cose tra loro?

