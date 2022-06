Giulia De Lellis ha svelato di essere risultata positiva a Covid per la seconda volta e ha confessato quali sono le sue condizioni.

Giulia De Lellis ha passato 48 terribili ore a causa del Coronavirus e lei stessa ha svelato di non aver toccato cibo e di esser stata piuttosto male. “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio”, ha scritto nelle sue stories l’influencer, che era già risultata positiva alcuni mesi fa.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis positiva al Covid

Giulia De Lellis è risultata positiva al Coronavirus a pochi mesi di distanza dal suo primo contagio. L’influencer al momento si è solo limitata a dire che i suoi sintomi sarebbero stati aggressivi e nelle sue stories ha mostrato un po’ di pane e olio che si sarebbe preparata dopo non aver toccato cibo per due giorni.

In tanti tra i suoi fan le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute. Al momento l’influencer ha preferito chiudersi nel massimo riserbo e ha fatto sapere che tornerà sui social non appena si sentirà meglio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG