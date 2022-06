La showgirl Pamela Prati ha annunciato via social la tragica e inaspettata scomparsa del suo adorato nipote.

In queste ore Pamela Prati è stata colpita da un tragico e doloroso lutto: il nipote dell’ex stella del bagaglino è scomparso. Sui social la showgirl ha scritto uno straziante messaggio per annunciare la notizia: “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro, mia sorella vivrà a stento senza di te”, ha scritto, e ancora: “Avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

Pamela Prati in lutto: è morto il nipote

Attraverso i social Pamela Prati ha svelato il suo enorme dolore per la perdita del suo adorato nipote, figlio di sua sorella. Non è dato sapere come l’uomo sia morto e per il momento l’ex Stella del bagaglino si è limitata a esprimere tutto il suo cordoglio in un post. In molti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore in un momento così difficile. Anche Manila Nazzaro e Laura Chiatti hanno scritto dei messaggi alla showgirl per esprimerle il loro affetto dopo quanto accaduto.

