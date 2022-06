Attraverso i social Chiara Ferragni ha fatto una tenera dedica a suo marito Fedez dopo il concerto Love Mi.

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni sono più uniti che mai e lo hanno dimostrato con le loro rispettive dediche a seguito del concerto Love Mi. L’influencer in particolare ha dedicato al rapper un messaggio via social dove gli ha ribadito il suo orgoglio per come ha saputo affrontare le difficoltà dopo la battaglia contro il tumore (per cui è stato operato 3 mesi fa). “Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te”, ha scritto l’influencer in un post via social.

Chiara Ferragni: la romantica dedica a Fedez

Chiara Ferragni è stata sempre accanto a suo marito in questi tre difficili mesi che hanno caratterizzato il suo decorso post-operatorio dopo il delicato intervento per asportare un tumore al pancreas. Il rapper oggi sembra stare meglio e insieme al collega J-Ax (con cui a sorpresa ha fatto pace) ha organizzato il concerto benefico Love Mi per la sua città natale, Milano. Chiara Ferragni ovviamente era presente all’evento e insieme a lei era in piazza Duomo anche sua sorella Valentina. Sui social in tanti si sono commossi per le parole dell’influencer nei confronti del marito.

