Alberto Matano ha confessato alcuni retroscena sul suo amore per il marito Riccardo, con cui è convolato a nozze lo scorso 11 giugno.

Alla presenza di amici e parenti, Alberto Matano ha detto sì a Riccardo, l’uomo di cui si è innamorato oltre 15 anni fa. Il conduttore ha rivelato per la prima volta al Maurizio Costanzo Show alcuni retroscena sul suo primo incontro col marito e sulle nozze, che sarebbero state organizzate in appena un mese.

“È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere“, ha dichiarato il conduttore, mentre in merito al suo primo incontro col marito ha detto: “A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io. Poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio. Dopo un anno ci siamo messi insieme”.

Alberto Matano

Alberto Matano: la confessione sull’amore per il marito

L’11 giugno scorso Alberto Matano è convolato a nozze con Riccardo, l’uomo a cui era legato da oltre 15 anni.

I due hanno deciso di sposarsi dopo che Mara Venier li ha stuzzicati: “Allora, quando vi decidete?”, avrebbe detto la conduttrice. Il marito di Matano avrebbe colto la palla al balzo e avrebbe detto: “Ha preso il telefono in mano e ha detto ‘Ma no, facciamolo adesso prima dell’estate’, quindi in un mese abbiamo organizzato tutto”, ha confessato Alberto Matano. Oggi i due sono più uniti e felici che mai e in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più sulla loro unione (anche se la coppia è sempre stata estremamente riservata).

