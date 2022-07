Il settimanale di Alfonso Signorini ha confermato quelle che saranno le due opioniste della settima edizione del GF Vip.

A sorpresa il settimanale Chi ha fatto sapere chi saranno le opinioniste della nuova edizione del GF Vip, ossia Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Finora la moglie di Paolo Bonolis aveva fatto sapere che non sarebbe tornata all’interno del programma per via di altri progetti lavorativi, e in tanti si chiedono come avrà preso la questione Adriana Volpe (che era stata insieme a lei l’opinionista del GF Vip 6).

GF Vip 7: chi sono le opinioniste dello show

A sorpresa il settimanale di Alfonso Signorini ha confermato che Sonia Bruganelli sarà per la seconda volta opinionista al GF Vip 7, mentre al suo fianco vi sarà la cantante Orietta Berti. Al momento non è dato sapere come abbia preso la questione Adriana Volpe che, a differenza della sua collega, sembrava propensa a prendere parte a una nuova edizione del reality show.

Sonia Bruganelli invece, fin dallla fine della sesta edizione del reality show, aveva fatto sapere di volersi concentrare su altri progetti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Nei giorni scorsi Katia Ricciarelli – data come papabile opinionista del programma tv – aveva smentito la notizia della sua partecipazione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG