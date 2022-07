Secondo i rumor Belen Rodriguez sarebbe furiosa con il suo ex, Antonino Spinalbese, che avrebbe deciso di partecipare al GF Vip 7.

Antonino Spinalbese sarà concorrente del Grande Fratello Vip 7? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e, secondo il rumor, Belen Rodriguez avrebbe inviato una lettera di diffida all’hair stylist per impedirgli di parlare di lei e della figlia Luna Marì all’interno del reality show.

Belen Rodriguez diffida Antonino Spinalbese: i motivi

Antonino Spinalbese approderà al Grande Fratello Vip 7? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e i fan del reality show sono impazienti di saperne di più specie ora che, secondo Chi, la showgirl Belen Rodriguez avrebbe inviato una diffida all’ex compagno intimandogli di non parlare della loro storia o della figlia Luna Marì all’interno dello show.

Antonino finora non ha confermato la notizia e anzi, alcuni mesi fa aveva ammesso di non aver accettato un posto all’interno del reality show per via dei suoi molti impegni di lavoro. Antonino ha anche fatto sapere che lui e Belen si sentirebbero unicamente per questioni legate alla figlia, segno che i due non avrebbero mantenuto buoni rapporti dopo la fine della loro relazione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

