Dopo che è stata confermata la notizia delle sue nozze con Francesca Pascale, Paola Turci è stata travolta dagli insulti.

Il 2 luglio a Montalcino, in Toscana, Paola Turci convolerà a nozze con l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. In queste ore la cantante ha postato sui social alcuni dei messaggi shcok che le sarebbero stati inviati dopo l’annuncio della notizia. “Lesb***na fai schifo”, è scritto in uno dei messaggi che la cantante ha commentato scrivendo: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.

Paola Turci

Paola Turci denuncia gli insulti omofobi sui social: i motivi

Paola Turci è stata vittima di un episodio a dir poco spiacevole sui social: in tanti, dopo che sono state annunciate le sue nozze con Francesca Pascale, le hanno scritto per attaccarla.

Le due non hanno mai confermato pubblicamente la liaison ma nel 2020 erano state avvistate per la prima volta in atteggiamenti intimi a bordo di uno yacht. In queste ore Paola Turci ha praticamente confermato la notizia del matrimonio condividendo anche alcuni dei messaggi d’auguri che le sarebbero arrivati, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulle sue nozze con Francesco Pascale (che si svolgeranno con rito civile il 2 luglio).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG