La mamma di Tommaso Stanzani ha svelato alcuni retroscena su come sarebbe avvenuto il coming out da parte del ballerino.

Tommaso Stanzani oggi è felice accanto a Tommaso Zorzi e ha svelato di non aver mai avuto problemi ad esser sé stesso difronte ai suoi genitori. La madre del ballerino, Barbara Calzonari, ha anche confessato a Vanity Fair come sarebbe avvenuto il coming out di suo figlio e ha svelato cosa l’avrebbe preoccupata in passato. “Sono sincera, dei grossi dubbi non ne abbiamo mai avuti. Fin da piccolo avevo capito. Non so, quando spacchettavamo i regali tu prendevi la coccarda e te la mettevi in testa dicendo ‘come sono bello’. Non avevamo dubbi, ma nemmeno dei grossi problemi“, ha dichiarato la madre del ballerino.

Tommaso Stanzani e la madre: il coming out

Tommaso Stanzani ha un ottimo rapporto con sua madre ed è stata proprio lei a confessare di aver accettato senza problemi il coming out di suo figlio e di aver solo espresso le sue paure nei confronti della società. “Avevo solo una paura, cioè che tu non potessi avere la stessa adolescenza degli altri ragazzi che si innamorano di una ragazza. Loro possono andare al cinema, stare per mano in strada senza timori. Questa era la mia unica preoccupazione. Poi mi dispiaceva non avere dei nipoti, sognavo di diventare nonna. E sul momento purtroppo le regole italiane non lo permettono, o comunque non è così facile adottare o fare la maternità surrogata. Mi dispiace se mio figlio vorrà dei bambini e troverà questo difficoltà”, ha dichiarato a Vanity Fair la donna.

Il fidanzato di Tommaso Zorzi ha confessato di esserle molto grato per come lei lo avrebbe cresciuto e per come lo avrebbe esortato a essere sempre sé stesso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG