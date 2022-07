Edoardo Tavassi è tornato a scagliarsi contro Mercedesz Henger dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi ha deciso di non frequentare più Mercedesz Henger e a Fanpage ha confessato di aver avuto più volte l’impressione che l’ex naufraga all’Isola dei Famosi stesse cercando di manipolarlo per uscire dal programma in coppia o come vittima.

“Un esempio su tutti: la lite dopo il suo incidente alla mano. Arriva da me a telecamere spente e mi dice che ci è rimasta male perché in quel frangente non le ero stato vicino. Le rispondo che non è vero, che proprio io le avevo detto di andare a farsi medicare e lei sorride, mi dà ragione e finisce lì. Dopo due secondi arriva la telecamera e lei ripete la stessa scena, anche se avevamo già risolto. Ma come posso fidarmi? Era palese che stesse facendo certe cose perché voleva uscirne o da vittima o in coppia. In entrambi i casi ne sarebbe uscita bene. Senza telecamere mi diceva che era disposta ad aspettare e appena vedeva arrivare le telecamere cambiava atteggiamento. Ma com’è possibile? Solo due secondi prima ci eravamo detti che ne avremmo parlato fuori”, ha tuonato Edoardo.

Edoardo Tavassi contro Mercedesz Henger: lo sfogo

Non corre più buon sangue tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, e il fratello di Guendalina è tornato ad attaccare pubblicamente la figlia di Eva Henger, che a suo dire avrebbe cercato in qualche modo di “ingannarlo” durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi.

Edoardo ha anche smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto flirt con Estefania Bernal e ha specificato che tra loro ci sarebbe solamente una bella amicizia.

“Estefania non ci ha provato con me in hotel. Una sciocchezza enorme. La sera che siamo usciti dall’Isola, sono rimasto in camera con Estefania e Pamela Petrarolo. Abbiamo mangiato, fumato e siamo rimasti tutta la sera attaccati al telefono a parlare con i nostri cari. Nessun palo. Tratto Estefania al pari di un amico, nessuno dei due ci ha mai provato. È una persona piacevole ed esteticamente bellissima, ha ammesso di avere sbagliato a fingere la storia con Roger e si è scusata. Una volta chiarito questo, siamo andati avanti ed è nata un’amicizia che non ha nessun secondo fine”, ha ammesso Edoardo. Nel frattempo Mercedesz Henger ha fatto sapere di non voler più avere nulla a che fare con lui. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

