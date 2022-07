Alessia Marcuzzi ha condiviso un tenero scatto dove è ritratta nel 2001, mentre era incinta di suo figlio Tommaso.

Alessia Marcuzzi ha condiviso sui social un tenero scatto della sua prima gravidanza e ha dedicato un post al magico periodo in cui ha atteso suo figlio, Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi. “Aprile 2001.

Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima”, ha scritto la conduttrice facendo il pieno di like.

Alessia Marcuzzi: il ricordo della sua prima gravidanza

Alessia Marcuzzi è diventata mamma per la prima volta nel 2001 e sui social ha condiviso un tenero scatto dove la si vede sfoggiare il pancione negli ultimi giorni prima della nascita di suo figlio.

Tommaso è stato il primo figlio avuto dalla conduttrice e da Simone Inzaghi. In seguito Alessia Marcuzzi ha avuto una figlia, Mia, insieme a Francesco Facchinetti. “Tra Tommaso e Mia ci sono dieci anni di differenza, solo adesso comincia a essere un rapporto un po’ più affettuoso si sono sempre voluti bene, ma un po’ per l’età, un po’ per il fatto che Tommaso è andato a studiare all’estero, hanno sempre vissuto come due figli unici, perché non c’era tanta connessione: ora però lei è felice di avere un fratello maggiore”, ha raccontato a Verissimo la conduttrice, che è sempre stata estremamente legata ad entrambi i suoi figli.

