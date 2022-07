Dayane Mello, Soleil Sorge e Dana Saber sono state paparazzate per le vie di Milano e la Mello e la Saber si scambiavano effusioni bollenti.

Il settimanale Whoopsee ha paparazzato Dayane Mello mentre si scambiava effusioni bollenti con la collega modella Dana Saber. Con le due era presente anche Soleil Sorge, che camminava al loro fianco indifferente portando al guinzagli il suo cagnolino Simba.

Dayane Mello: i baci a Dana Saber

C’è del tenero tra Dayane Mello e la collega modella Dana Saber? Le due sono state avvistate per le vie di Milano mentre si scambiavano alcune tenere effusioni e in tanti sono curiosi di saperne di più. Non è la prima volta che Dayane ha una relazione speciale con una ragazza: in molti infatti ricordano i baci bollenti scambiati da lei e Rosalinda Cannavò nella casa del GF Vip. Verso la fine del programma, Dayane aveva confessato persino di amare la sua celebre amica. Tra lei e Dana Saber si tratta di amicizia o di qualcosa di più?

