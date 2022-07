La fidanzata di Fabio Colloricchio, Violeta Mangrinan, ha fatto sapere che pianterà la sua placenta nel giardino di casa.

Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio aspettano il loro primo figlio e per la prima volta l’influencer ha svelato di avere intenzione di piantare la sua placenta in giardino. Si dà il caso infatti che secondo alcuni studi questo organo avrebbe proprietà fertilizzanti. “Ne parlerò con il mio ginecologo e valuteremo il da farsi. Ho già stabilito con mia madre però che il giorno del parto la placenta verrà congelata e la utilizzeremo come fertilizzante da giardino”, ha dichiarato nelle sue stories via social la Mangrinan.

Fabio Colloricchio: Violeta Mangrinan e la placenta

Manca appena un mese alla nascita della figlia di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, che dovrebbe venire al mondo entro la fine di luglio. La modella fidanzata con l’ex di Nicole Mazzocato (anche lei incinta del suo primo figlio) ha confessato di avere intenzione di “piantare” la sua placenta nel terreno della sua casa e inoltre ha aggiunto che una parte potrebbe addirittura mangiarla. Secondo alcuni studi infatti la placenta avrebbe proprietà importanti e salutari anche per la neomamma. La questione, ovviamente, non ha mancato di dividere il pubblico dei social e qualcuno ha avuto da ridire sulle confessioni fatte da Violeta via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG