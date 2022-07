Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate nella splendida cornice di Montalcino alla presenza di amici e parenti.

Dopo le indiscrezioni, la conferma: Francesca Pascale e Paola Turci si sono unite in matrimonio con rito civile a Montalcino. Per l’occasione le due hanno indossato due completi bianchi e la cantante ha dedicato all’ex fidanzata di Silvio berlusconi la canzone “Tu si’ ‘na cosa grande”, omaggio alle sue origini napoletane. Per l’emozione Paola Turci ha dimenticato alcune parole della canzone e il video è presto rimbalzato sui social, così come le immagini – condivise anche dalle stesse due vip – della speciale giornata.

Paola Turci e Francesca pascale: le nozze

Paola Turci e Francesca Pascale, più felici che mai, sono convolate a nozze. L’indiscrezione era circolata nei giorni scorsi sui principali quotidiani ma le due, da sempre molto riservate, non l’avevano confermata pubblicamente. Il primo avvistamento della coppia è avvenuto due anni fa, ma entrambe avevano sempre preferito vivere la loro storia nel più totale riserbo.

La cerimonia si è svolta a Montalcino alla presenza di amici e parenti, e entrambe hanno pubblicato alcuni scatti della splendida giornata trascorsa tra le colline della Toscana. Francesca Pascale ha condiviso uno scatto dove lei e la neo sposa sono ritratte insieme, sorridenti, dopo un brindisi. “Tu”, ha scritto Paola Turci nei commenti all’immagine, e sembra proprio che l’amore tra le due proceda a gonfie vele.

