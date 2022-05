Ad appena un anno dalla nascita della sua prima figlia, Cristina Chiabotto aspetta ha svelato alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza.

Ospite a Verissimo Cristina Chiabotto ha svelato finalmente alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza: tra alcuni mesi lei e il marito Marco Roscio avranno una seconda bambina dopo la nascita della piccola Luce Maria, nata a maggio 2021. L’ex Miss ha svelato che al momento non avrebbe ancora deciso il nome da dare alla piccola che, probabilmente, deciderà dopo il parto.

Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto: la seconda gravidanza

Cristina Chiabotto è più felice che mai: molto presto lei e Marco Roscio allargheranno ulteriormente la famiglia con l’arrivo di un’altra bambina, sorella più piccola della loro prima figlia, Luce Maria. Mentre sul nome della primogenita i due non avrebbero avuto alcun dubbio, per la seconda figlia la Chiabotto ha ammesso di avere soltanto delle idee e ha confessato che probabilmente sceglierà il nome da dare alla figlia insieme al marito subito dopo il parto.

Per quanto riguarda il futuro, l’ex Miss ha confessato che non vedrebbe l’ora di tornare a lavoro: “Non ho nostalgia perché ho iniziato a lavorare molto presto, ho fatto tante cose. Ma in futuro non mi vedo solo mamma e mi auguro di ripartire”, ha dichiarato al salotto tv di Silvia Toffanin.

